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Сегодня, 11:20

Президент «Урала» объяснил слова про «утопить судей»: «Это же утрировано было. Я даже не знаю, что есть комитет по этике»

Микеле Антонов
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о том, жалеет ли о своих словах в адрес главного арбитра матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) Романа Галимова.

Ранее в интервью Sport24 Иванов заявил, что «всех судей нужно взять и утопить».

«Да ладно, это же утрировано было. Это просто так говоря... Дисквалифицируют и дисквалифицируют. У нас же понимаете, судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут. Всяких комитетов найдут... Три месяца? Откуда вы взяли! Это должен глава РФС, глава РПЛ обратиться, генеральный секретарь. Никто про это ничего не говорит, я даже не знаю, что есть такой комитет по этике, и кто-то там хочет что-то рассматривать. Я не верю, что кто-то уже сейчас что-то рассматривать хочет, потому что вчера это было поздно вечером, сегодня — рано утром в Москве», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что Иванову грозит 3 месяца дисквалификации.

В первом тайме матча Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил «Ростову» отыграть один мяч. Во втором тайме судья удалил хавбека Андрея Егорычева расценив действия игрока, как фол «последней надежды».

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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