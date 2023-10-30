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Сегодня, 13:45

Президент «Урала» объяснил запрет Ишкову давать интервью: «Рано еще»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил «СЭ», почему нападающему Илье Ишкову запретили общаться с прессой.

Ранее пресс-атташе «Урала» заявил «Чемпионату», что Виктор Гончаренко запретил 18-летнему игроку общаться с журналистами после матча 13-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:2).

«Ему рано еще для поднятия шумихи. Парню надо расти, доказывать. Журналисты же разные бывают. И вопросы разные. Пока, мне кажется, Ишкову рано разговаривать с прессой», — сказал Иванов «СЭ».

Гол в ворота «Динамо» стал для 18-летнего Ишкова первым в сезоне-2023/24.

«Урал» идет десятым в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Екатеринбуржцы не выигрывают в чемпионате России уже 8 матчей подряд.

Илья Ишков
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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