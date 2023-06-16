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Сегодня, 12:00

Президент «Урала» оценил сезон на четыре с минусом

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подвел итоги сезона для своей команды.

— Какую оценку поставите «Уралу» за прошедший сезон?

— По пятибалльной шкале — четыре с минусом. Сезон получился неоднозначный. Начало чемпионата провалили. Но с приходом Виктора Гончаренко выправили ситуацию в первой части сезона. Выдали в РПЛ серию из девяти матчей, которая прервалась только весной. Затем последовали поражения. Но ничего. Избежали в итоге стыковых игр, хотя нервов потратили немало. Да и в целом набрали очков больше, чем в прошлом чемпионате. Конечно, выступления в Кубке России можем занести себе в актив.

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— Почему весной так «просели» по результатам — пять поражений подряд?

— Если вспомнить все матчи весной, то по делу мы проиграли лишь дважды — «Ахмату» и «Крыльям». Это лично мое мнение. В остальных встречах давали бой соперникам, смотрелись достойно. Боролись. Не должны были дома уступить «Динамо», но последовала нелепая ошибка защитника, сами себе привезли гол... Как раз наша серия без поражений и прервалась, что-то надломилось. Потом последовали неудачи. Но ничего — выстояли. На финише победили «Оренбург», «Химки», «Сочи», довольно уверенно в итоге остались в элитном дивизионе.

— Самый яркий матч «Урала»?

— Какой-то один конкретный не назову. Понравилось, как дома на Кубок сыграли со «Спартаком» (2:1), продемонстрировали качественный футбол. Считаю, нам удались обе встречи с «Локомотивом». В Москве победили — 4:2, у себя сыграли вничью — 2:2, причем потеряли три очка в концовке...

В 30 турах РПЛ сезона-2022/23 «Урал» набрал 36 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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