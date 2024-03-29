Президент «Урала» Иванов: «Мне на данный момент Черышев не интересен»

29 марта, 17:47
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в екатеринбургский клуб.
— Денис Черышев летом станет свободным агентом. Сможем увидеть его в составе «Урала»?
— Да хватит вам! Мне на данный момент Черышев не интересен, — цитирует Иванова Sport24.
В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
Ранее в своей карьере Черышев, являющийся уроженцем Нижнего Новгорода, выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».