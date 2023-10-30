Президент «Урала» — об Ишкове: «Парень приходит в себя! Мы верим в него»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» оценил выступление нападающего Ильи Ишкова в матче 13-го тура против «Динамо» (1:2).

«Парень молодец, хорошо сыграл. Рад, что забил такой гол. У него мини-футбольная школа. Радует, что парень приходит в себя. У него были сложные моменты — не забивал пенальти. Но мы верим в него! Поддерживаем! Парень ответил своим старанием», — сказал Иванов «СЭ».

Гол в ворота «Динамо» стал для 18-летнего Ишкова первым в сезоне-2023/24.

«Урал» идет 10-м в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Екатеринбуржцы не выигрывают в чемпионате России уже 8 матчей подряд.