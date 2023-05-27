Президент «Урала» о сохранении прописки в РПЛ: «Всегда был уверен в нашей команде!»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.

В субботу, 27 мая команда из Екатеринбурга обыграла «Химки» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата России и избежала попадания в зону стыковых матчей.

— Были ли мысли о близости стыковых матчей перед началом игры с «Химками»?

— Нет, никаких мыслей не было. Всегда был уверен в нашей команде! Даже когда мы шли на последнем месте, был уверен, что мы выберемся. Всегда верил в своих ребят.

— Какие-то итоги сезона уже можете подвести?

— Пока рано. Осталась еще одна игра. После нее будем подводить итоги.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками в 29 матчах. Команда уже не опустится ниже 12-й строчки в этом сезоне.