Президент «Урала» о сохранении прописки в РПЛ: «Всегда был уверен в нашей команде!»

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон.
В субботу, 27 мая команда из Екатеринбурга обыграла «Химки» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата России и избежала попадания в зону стыковых матчей.
— Были ли мысли о близости стыковых матчей перед началом игры с «Химками»?
— Нет, никаких мыслей не было. Всегда был уверен в нашей команде! Даже когда мы шли на последнем месте, был уверен, что мы выберемся. Всегда верил в своих ребят.
— Какие-то итоги сезона уже можете подвести?
— Пока рано. Осталась еще одна игра. После нее будем подводить итоги.
«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками в 29 матчах. Команда уже не опустится ниже 12-й строчки в этом сезоне.