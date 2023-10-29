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Сегодня, 18:40

Президент «Урала» ответил на вопрос о будущем Гончаренко после поражения от «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем главного тренера Виктора Гончаренко после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Нормальная игра. Увольнение Гончаренко? В честь чего он будет уволен?», — сказал Иванов.

«Урал» идет десятым в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Екатеринбуржцы не выигрывают в чемпионате России уже 8 матчей подряд.

Виктор Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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