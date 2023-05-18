Президент «Урала» ответил на вопрос, продолжит ли Гончаренко тренировать команду

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не говорил ему о том, что намерен покидать свой пост.

— Гончаренко останется в «Урале» на будущий сезон?

— А почему нет?

— Может быть, уже не та у него мотивация?

— Почему? У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу не говорил и даже не намекал, что хочет уйти. Нам есть куда расти, намерены развиваться. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов. У него действующий контракт.

— Хватит ли «Уралу» сил на оставшиеся три игры?

— А куда нам деваться? Будем готовиться. Да, график плотный, но так играют во всем мире. Ничего тут сверхестественного нет. Просто «Уралу» в этом сезоне немного не хватает скамейки. Это надо признать.

— За кого будете болеть в финале Кубка?

— Ой. У меня в обоих клубах друзья и хорошие знакомые. Тренерский штаб армейцев я знаю очень давно. Владимир Федотов — наш земляк, из Свердловской области, играл за «Уралмаш». Олег Фоменко, Радик Ямлиханов выступали за «Урал». Я их всех уважаю.

С «Краснодаром» же у нас исторически сложились хорошие отношения. Общаемся с Сергеем Николаевичем Галицким, с Владимиром Хашигом.

Так что у меня не будет симпатий в финале. Пусть победит сильнейший, — сказал Иванов.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе прошлого года. Под руководством 45-летнего специалиста екатеринбуржцы провели 35 матчей, в которых одержали 15 побед, 8 раз сыграли вничью и уступили в 12 встречах.

Полностью интервью Григория Иванова читайте на сайте «СЭ».