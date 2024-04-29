Президент «Урала» после ничьей с «Рубином»: «Не знаю как, но у меня пока хватает нервов»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» оценил ничью в матче 26-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:1).

«Просто так не опишешь, как все это переживается. Тяжело, конечно. Гонка внизу еще тяжелее, как мне кажется, чем наверху. Хотя мы и никогда не играли за чемпионство. Внизу все бьются, все хотят победить и остаться в РПЛ. Это тяжело. Не знаю как, но у меня пока хватает нервов. Что будет в мае — увидим, я не Нострадамус», — сказал Иванов «СЭ».

На данный момент «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» идет 15-м (25)