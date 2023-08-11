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Сегодня, 20:30

Президент «Урала» после победы над «Спартаком»: «Тройных премиальных не будет»

Президент «Урала» заявил, что команда не получит тройных премиальных за победу над «Спартаком»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о премиальных после победы команды в матче 4-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2).

«Игра была эмоциональной. Мы показали хороший футбол. «Спартак» есть «Спартак». По большому счету, мы переиграли их во втором тайме, у нас было много моментов: пенальти не забили, потом гол Каштанова, штанга у Гильерме Шеттине. Будут ли тройные премиальные? Нет. Удивил ли «Спартак»? Нет. Хорошая команда, играли в футбол, но я считаю, что это мы сегодня удивили», — сказал Иванов.

«Урал» набрал десять очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:2
Спартак

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
4
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