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Сегодня, 09:05

Президент «Урала» об удалении Каштанова: «Он сказал, что даже не помнил о первой желтой»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, о чем говорил в раздевалке с автором победного гола в ворота «Динамо» (2:1) Алексеем Каштановым.

— Что в раздевалке сказали Каштанову? Алексей забил победный мяч, но снял футболку и получил вторую желтую карточку...

— Пусть этот разговор останется между нами (улыбается). Ласково с ним пообщались. Поздравил его с голом. Вторая желтая? Эмоции... Он был весь в игре. Мог забить и в первом тайме. В итоге получилось отличиться в самой концовке. Алексей сказал мне: «Я даже забыл, что у меня уже была карточка! Простите». Ну что поделаешь... Зато принес команде три очка! Эмоции... Один раз можно и простить.

— Как вам игра Алексея Ионова, который присоединился к команде перед возобновлением сезона?

— Алексей — опытный футболист. Сегодня вышел на замену, свою работу выполнил. Приносит команде пользу. Я им доволен. Да, он не забивает. Но, по идее, это и не его работа. Ионов отдает передачи, напрягает защитников, бежит.

Алексей Каштанов (&laquo;Урал&raquo;) и&nbsp;Николас Маричаль (&laquo;Динамо&raquo;). «Ласково пообщались с Каштановым после игры. Но если бы Казарцев и этот гол не засчитал...» Президент «Урала» — о победе над «Динамо»

14 апреля «Урал» дома обыграл «Динамо» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ. Команда одержала свою первую победу в лиге с ноября 2023 года.

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 23 набранных очка в 23 матчах.

21 апреля екатеринбургский клуб проведет выездную встречу с «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Алексей Каштанов
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