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Сегодня, 14:00

Григорий Иванов: «Сиссе — крепкий парень, выдержал баню. А Ранджелович — сосиска»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Ибраима Сиссе.
Фото ФК «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил состав команды, а также рассказал, как ходил в баню с футболистами.

— Есть вопросы к селекции? Может быть, с таким составом сложно на что-то рассчитывать?

— Почему? Я селекцией доволен. Разговаривал с футболистами, которые не первый год в команде. Они мне сказали, что такого сильного состава в «Урале» не было давно.

— Вот как?

— Да, у нас крепкий, сбалансированный состав. Так что не надо критиковать селекционную службу. И должен подчеркнуть: я ни одного футболиста не беру в команду без одобрения главного тренера.

— Не жалеете, что не удалось удержать Ранджеловича, который сейчас выступает за «Рубин»?

— Нет, не жалею.

— Не пригодился бы вам сейчас?

— На мой взгляд, цена на него была довольно высокая. Мы остались в хороших отношениях. Недавно видел Лазара, тепло пообщались. Не сохранили его — ничего страшного. Это было прежде всего решение нашего тренерского штаба.

— Вы, кстати, читали его интервью «СЭ», в котором он рассказывал, что ходил с вами в баню и потом несколько дней не мог восстановиться?

— Факт подтверждаю. В баню он точно со мной ходил, как и Сиссе. Вот Сиссе крепкий парень, все нормально перенес. А этот (Ранджелович. — Прим. «СЭ») — сосиска (улыбается). Ему действительно было тяжеловато.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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