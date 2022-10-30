Президент «Урала» заявил, что команда должна была побеждать «Сочи»: «Подвела реализация»

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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
«Понравилась игра! Могли как победить, так и проиграть. «Сочи» нужен был результат, но и нам тоже. Мы сыграли хорошо, должны были побеждать. В конце матча подвела реализация, должны были реализовать 3 момента. Такие игры нравятся болельщикам. Наши, может, переживают — за 15 минут забили и пропустили. Тем не менее, получилась добротная игра», — сказал Иванов «СЭ».
В турнирной таблице «Сочи» остался на 9-м месте с 21 очком, «Урал» идет на 10-й строчке (17 очков).
В следующем туре «Сочи» примет «Спартак» 5 ноября, а «Урал» встретится на своем поле с «Локомотивом» 6 ноября.
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