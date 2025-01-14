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Сегодня, 12:21

Президент «Урала» сообщил, что Ионов завершил карьеру и пойдет учиться на тренера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что бывший полузащитник команды Алексей Ионов завершил карьеру футболиста.

«Урал» 14 января объявил о расторжении контракта с 35-летним игроком.

«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать», — цитирует Иванова Odds.ru.

Ионов выступал за «Урал» с февраля прошлого года. Он провел за команду 37 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи. До этого полузащитник также играл в «Зените», «Кубани», «Анжи», московском «Динамо», ЦСКА, «Ростове» и «Краснодаре».

В составе «Зенита» Ионов выигрывал чемпионат России, по разу становился обладателем Кубка страны, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и дважды выигрывал Суперкубок России.

Источник: Odds.ru
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Алексей Ионов
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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