Президент «Урала» выступил против реформы РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о предложениях по реформе российского футбола.

«Я за гладкий чемпионат. Это самое справедливое. Для чего нужен плей-офф? У нас много реформаторов, вот ФНЛ реформировали — сезон новый скоро начнется, мы не знаем, когда ребятам собираться, в какой лиге будет играть «Урал-2» — в десятой зоне восьмой лиги или в зоне «Серебро», «Золото»? Нам же никто не сказал перед сезоном, как будет, разве это справедливо?» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Решение по возможной реформации РПЛ будет приниматься по ходу следующего сезона. Ранее сообщалось, что в турнире может появиться дополнительный турнир по итогам гладкого чемпионата. На данный момент в РПЛ играет 16 команд, где каждый клуб проводит по две встречи (дома и на выезде) с остальными участниками турнира.