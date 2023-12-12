Президент «Урала»: «Гончаренко точно продолжит тренировать нашу команду»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первой части сезона.

— Что же все-таки произошло с «Уралом» после столь яркого старта в чемпионате? Почему команда повалилась и одержала лишь одну победу в последних 13 турах?

— Наверное, этот вопрос лучше задавать тренерскому штабу. Если вас интересует мое мнение, то у меня нет четкого ответа, что же случилось с «Уралом». Резво стартовали. Видимо, слишком в себя поверили. А потом там получили, тут... Где-то потерялись, боялись допустить ошибки.

— Как оцените качество футбола «Урала»?

— Да в том-то и дело, что играли-то мы, как правило, нормально. Недобрали много очков, заслуживали большего. Во многих встречах владели преимуществом, имели моменты. Подводила реализация. Терпели обидные поражения.

— Только из-за реализации?

— Не только, конечно. Где-то ВАР зачем-то вмешивался, что-то там непонятное находил... Какое-то якобы нарушение в центре поля, из-за которого отменялся гол. В гостях ведем у «Ростова» — 2:0, и тут в наши ворота ставят странный пенальти. Не хочу все валить на судей, на их ошибки. Но они же тоже были не только в чемпионате, но и в Кубке. Из-за серии поражений, упущенных побед у ребят появился какой-то мандраж.

— Не считаете, что крупное поражение от «Зенита» (0:4) в шестом туре психологически прибило футболистов?

— Да, пожалуй, с вами можно согласиться. После этого мы и начали бояться играть в свой футбол, допускать ошибки. Где-то психологически немного надломились. Хотя в футболе все равно надо рисковать.

— Некоторые специалисты считают, что тренерский штаб часто менял схему, тасовал состав, что в итоге сказалось на результатах.

— Да я бы так не сказал. Может быть, Виктор Михайлович (Гончаренко. — Прим. «СЭ») и допустил какие-то ошибки. Но мы все люди. Я видел, как тренерский штаб отдавался работе, пытался все время что-то найти, как-то выправить ситуацию. Гончаренко продолжит тренировать «Урал».

— При этом журналистов насторожило то, что Виктор Михайлович не стал отвечать на вопросы после поражения от «Локомотива». Отсюда и пошли разговоры о том, что, возможно, это был его последний матч у руля «Урала».

— Ребята, Гончаренко точно остается в «Урале», тут даже двух мнений быть не может. Повторюсь, я вижу, как он работает. 24 на 7! Почему мы должны с ним расставаться? Знаю его не первый год. У него в голове один футбол. Вижу, с каким уважением к нему относятся ребята. Никаких мыслей о смене тренера ни у меня, ни у наших спонсоров не было. А то, что он не ответил на вопросы... Сейчас же журналисты любят сразу по горячим следам что-то такое этакое из тебя вытащить. Просто Виктору Михайловичу было тяжело психологически после поражения. Вот он и ушел после своего небольшого комментария. Ничего страшного. Бывает.