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Сегодня, 13:55

Президент «Урала» заявил о доверии к Гончаренко: «Мы его ценим и уважаем, видим его работу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера Виктора Гончаренко после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Виктор Михайлович — один из сильнейших тренеров в стране. У него полное взаимопонимание с руководством, с командой, со всеми. Мало кто так работает — чуть ли не 24 часа занимается футболом. У нас нет даже никакой мысли, что Виктор Михайлович по нашей инициативе (покинет команду). Мы будем стараться его удержать. Мы его ценим и уважаем, видим его работу. Думаю, он преодолеет все сложности. Конечно, хотелось бы выигрывать — мы выходим из кризиса, который случился несколько игр назад. И вчерашний матч с «Динамо» это показал, мы играли неплохо. К Гончаренко полнейшее доверие», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» идет десятым в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Екатеринбуржцы не выигрывают в чемпионате России уже 8 матчей подряд.

Виктор Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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