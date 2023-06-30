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Сегодня, 00:04

Президента «Урала» Иванова не хотели пускать на матч с любительским клубом в Алапаевске

Ана Горшкова
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президента «Урала» Григория Иванова не хотели пускать на выставочный матч его клуба с любительским «Триумфом» (13:0) в Алапаевске. Игра состоялась в четверг, 29 июня.

На опубликованном видеоролике видно, как охранник не пускает Иванова к скамейке «Урала». Григорий Викторович около минуты разговаривал с полицейским, затем подошел кто-то из сотрудников команды и Иванова пропустили.

На видео слышно, как президент «Урала» говорит охраннику: «Ты кто такой? Я президент клуба! Ты че, дурак, что ли?»

Иванов работает в структуре екатеринбургского клуба на протяжении 20 лет. Под его руководством уральцы дважды добирались до финала Кубка России.

В минувшем сезоне «Урал» занял 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Чемпионом стал «Зенит» (70 очков).

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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