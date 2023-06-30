Президента «Урала» Иванова не хотели пускать на матч с любительским клубом в Алапаевске

Президента «Урала» Григория Иванова не хотели пускать на выставочный матч его клуба с любительским «Триумфом» (13:0) в Алапаевске. Игра состоялась в четверг, 29 июня.

На опубликованном видеоролике видно, как охранник не пускает Иванова к скамейке «Урала». Григорий Викторович около минуты разговаривал с полицейским, затем подошел кто-то из сотрудников команды и Иванова пропустили.

На видео слышно, как президент «Урала» говорит охраннику: «Ты кто такой? Я президент клуба! Ты че, дурак, что ли?»

Иванов работает в структуре екатеринбургского клуба на протяжении 20 лет. Под его руководством уральцы дважды добирались до финала Кубка России.