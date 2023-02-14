Процедура получения Fan ID упростилась благодаря генеральному директору ЦСКА

Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В его основу легли инсайды, мнения и информация, которую мы собирали, общаясь с представителями разных сфер футбольного сообщества.

Публикуем часть ярких инсайдов. Полная версия рейтинга здесь.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поспособствовал упрощению процедуры получения Fan ID в Москве. Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом. В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен — процесс станет полностью электронным.

Система идентификации болельщиков внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах, но в весенней части турнира Fan ID станет обязательным для посещения любого стадиона, где проходят матчи РПЛ.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021 здесь



Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022 здесь