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Сегодня, 00:45

Процедура получения Fan ID упростилась благодаря генеральному директору ЦСКА

Роман Бабаев.
Фото ПФК ЦСКА
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Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. В его основу легли инсайды, мнения и информация, которую мы собирали, общаясь с представителями разных сфер футбольного сообщества.

Публикуем часть ярких инсайдов. Полная версия рейтинга здесь.

Самые влиятельные люди российского футбола. 30 самых влиятельных людей российского футбола

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поспособствовал упрощению процедуры получения Fan ID в Москве. Благодаря работе функционера, который взаимодействовал с госструктурами, оформить паспорт болельщика можно будет не в восьми флагманских центрах, а в любом. В ближайшее время планируется, что поход в МФЦ будет исключен — процесс станет полностью электронным.

Система идентификации болельщиков внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах, но в весенней части турнира Fan ID станет обязательным для посещения любого стадиона, где проходят матчи РПЛ.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021 здесь

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022 здесь

РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
28
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