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Сегодня, 17:24

Проданы все билеты на матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде (в центре) в матче против ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» объявил о том, что все билеты на матч красно-белых против ЦСКА в 26-м туре РПЛ проданы.

«Горячая поддержка заполненной «Лукойл Арены» уже помогла «Спартаку» одержать одну важную победу в этом сезоне. Надеемся, энергия болельщиков принесет успех красно-белым и на этот раз», — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале клуба.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в субботу, 26 апреля, на «Лукойл Арене» и начнется в 16.30. Домашний стадион красно-белых вмещает 45 360 человек.

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает третье место с 50 очками, ЦСКА идет на четвертой строчке с 48 очками. Лидером является «Краснодар» (55), на второй позиции — «Зенит» (53).

Эдуард Сперцян, Луис Энрике, Манфред Угальде и&nbsp;Матвей Кисляк.Чемпионская гонка РПЛ: у «Зенита» лучший календарь, ЦСКА или «Спартак» сойдут с дистанции в следующем туре?
Источник: Telegram-канал «Спартака»
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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