Продюсер фильма «Федя. Народный футболист» Казаков: «Хотели в первую очередь рассказать о жизни человека»

Продюсер и сценарист фильма «Федя. Народный футболист», колумнист «СЭ» Илья Казаков поделился мнением о предстоящем выходе фильма.

«Сегодня анонсируем выход фильма, который уже кто-то видел, имею в виду сборную России. 31 октября он уходит в широкий прокат во всех кинотеатрах страны, нас ждут коллеги из Белоруссии, где тоже будет фильм показан, там проходили съемки. Планируем и в других постсоветских странах провести прокаты. В фильме очень много футбола. Но мы хотели в первую очередь рассказать о жизни человека», — сказал Казаков на пресс-конференции.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по матчам в составе красно-белых — 494.