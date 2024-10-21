Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:51

Продюсер фильма «Федя. Народный футболист» Казаков: «Хотели в первую очередь рассказать о жизни человека»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Продюсер и сценарист фильма «Федя. Народный футболист», колумнист «СЭ» Илья Казаков поделился мнением о предстоящем выходе фильма.

«Сегодня анонсируем выход фильма, который уже кто-то видел, имею в виду сборную России. 31 октября он уходит в широкий прокат во всех кинотеатрах страны, нас ждут коллеги из Белоруссии, где тоже будет фильм показан, там проходили съемки. Планируем и в других постсоветских странах провести прокаты. В фильме очень много футбола. Но мы хотели в первую очередь рассказать о жизни человека», — сказал Казаков на пресс-конференции.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет. Он является рекордсменом «Спартака» по матчам в составе красно-белых — 494.

Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В МИДе предостерегли партнеров от поддержки «плана победы» Зеленского
Лавров назвал обманом заявления Байдена о готовности к переговорам с РФ по ЯО
Станкович стал похож на Абаскаля, у «Локо» появилась неожиданная проблема, а «Зенит» превратился в мишень для нападок. Четыре главных вывода после 12 тура РПЛ
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
BI сообщило о переходе экономики США в эру большей инфляции и хаоса
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
Сегодня
Вчера
Неделя