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Сегодня, 17:31

Профиль Пьянича в Instagram* заблокировали после интервью о России

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Страница боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в Instagram* оказалась заблокирована.

На прошлой неделе в интервью «СЭ» Пьянич выразил надежду, что ФИФА в ближайшее время снимет ограничения с российских клубов и допустит их к еврокубковым турнирам.

При переходе на аккаунт игрока высвечивается надпись: «К сожалению, эта страница недоступна».

ЦСКА объявил о переходе Пьянича в конце сентября этого года. Босниец успел принять участие в 5 матчах красно-синих во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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