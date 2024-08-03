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Сегодня, 18:25

Футболист «Оренбурга» Прохин: «В прошлом сезоне у «Зенита» были проблемы»

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Футболист «Оренбурга» Данила Прохин ответил на вопрос, является ли «Зенит» однозначным фаворитом РПЛ.

«Они заслуживают этого, потому что не первый раз становятся чемпионами. Все может поменяться. В прошлом сезоне у «Зенита», как и у многих команд, были проблемы. Чего хочу добиться с «Оренбургом»? Приносить как можно больше пользы команде. Чем выше место займем, тем лучше», — сказал Прохин «РБ Спорт».

«Зенит» является действующим чемпионом России. В прошедшем сезоне петербуржцы шестой раз подряд стали победителями РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Данила Прохин
РПЛ
ФК Оренбург
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