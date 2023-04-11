Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:44

Прохин поделился ожиданиями матча с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Ростова» Данила Прохин назвал принципиальным предстоящий матч против «Зенита».

«Догнать реально. Вдруг «Зенит» все матчи проиграет. Нам надо просто выходить и выигрывать каждый следующий матч. Игра с «Зенитом» важна как для таблицы, так и для морального духа. Принципиален ли матч для меня? Совру, если скажу нет. Я воспитанник «Зенита». Хочется показать, на что я способен, и вся наша команда. Хочу ли вернуться в «Зенит» когда-нибудь? Где-то глубоко такая мысль появляется. Но я не просыпаюсь каждый день с мыслью: «Когда же я вернусь в «Зенит»?». Сейчас я игрок «Ростова», мне здесь нравится, и я делаю все, чтобы приносить пользу команде», — приводит слова Прохина «Спорт День за Днем».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет 16 апреля. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sovru-esli-skazhu-chto-ne-printsipialnyy-prokhin-podelilsya-ozhidaniyami-matcha-s-zenitom
Данила Прохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
«Он машина. Как Криштиану». Гвардиола поменял «Сити» ради Холанна, и это работает
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Агент Тюкавина: «Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было»
Корнеев: «Ренан часто заигрывается и рискует не по делу, но у него большой потенциал»
«Динамо» вернет болельщиков в атмосферу 90-х
В «Локомотиве» заявили о намерении снизить расходы на посредников
Нападающий «Химок» Долгов — о Гогниеве: «Он очень часто вызывал игроков на индивидуальные беседы»
Нападающий «Химок» Долгов: «Каких-то серьезных перемен ни один тренер не вносил»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прохин пожаловался на судейство в матче с «Оренбургом»

Генич оценил шансы «Торпедо» побороться за стыковые матчи