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Сегодня, 15:46

Прохин поделился впечатлениями от перехода в «Оренбург» из «Ростова»

Виктория Кравченко
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Новичок «Оренбурга» Данила Прохин поделился мнением от перехода в клуб из «Ростова». Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа.

«Я хотел уйти, потому что в «Ростове» мне не хватало игровой практики. Искали разные варианты с агентом. «Оренбург» был настойчивее всех, поэтому приняли решение перейти именно сюда. Из-за рубежа не было интереса, только внутри России», — цитирует Прохина Sport24.

22-летний россиянин провел за ростовскую команду 15 игр во всех турнирах сезона-2023/24, результативных действий он не совершал.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611060-prokhin-ob-ukhode-iz-rostova-zachem-mne-ostavatsya-tam-gde-ne-poluchayu-togo-chego-khochu
Данила Прохин
ФК Оренбург
0
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