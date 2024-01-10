Прохин поделился впечатлениями от перехода в «Оренбург» из «Ростова»

Новичок «Оренбурга» Данила Прохин поделился мнением от перехода в клуб из «Ростова». Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа.

«Я хотел уйти, потому что в «Ростове» мне не хватало игровой практики. Искали разные варианты с агентом. «Оренбург» был настойчивее всех, поэтому приняли решение перейти именно сюда. Из-за рубежа не было интереса, только внутри России», — цитирует Прохина Sport24.

22-летний россиянин провел за ростовскую команду 15 игр во всех турнирах сезона-2023/24, результативных действий он не совершал.