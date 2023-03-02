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Прохин считает, что футболисты не должны полностью отказываться от соцсетей

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Защитник «Ростова» Данила Прохин прокомментировал тезис о том, что социальные сети плохо влияют на футболистов.

В декабре прошлого года 53-летний тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко заявил, что социальные сети не очень хорошо сказываются на молодых футболистах. «В сети они популярные — тысячи лайков и просмотров. Выходят на поле и думают, что они в порядке. А это не так. Поэтому и садятся на лавку», — заявлял Онопко в интервью Sport24.

Футболист ростовской команды Данила Прохин парировал тренеру. «Не отношу себя к такой категории ребят. Могу что-то выкладывать, но не каждый день. И это не посты, восхваляющие меня. Везде нужно знать меру — нельзя сидеть в телефоне 24 на 7. Но и полностью отказываться от соцсетей тоже неправильно», — приводит слова 21-летнего россиянина Sport24.

В текущем сезоне РПЛ Прохин принял участие в 13 матчах «Ростова» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-igrok-rostova-prokhin-nelzya-sidet-v-telefone-24-na-7-no-polnostyu-otkazyvatsya-ot-sotssetey-tozhe-nepravilno
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