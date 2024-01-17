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Сегодня, 05:55

Прохин: «Федотов — главный тренер в моей карьере»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Оренбурга» Данила Прохин считает Владимира Федотова своим главным тренером в карьере. Они ранее вместе работали в «Сочи».

«Федотов — главный тренер в моей карьере на данный момент. Он дал мне шанс проявить себя в РПЛ. В карьере было много хороших тренеров, которые в меня верили и давали игровое время, но Владимир Валентинович — главный. Никогда не было, чтобы он сажал меня на скамейку за любую ошибку, Федотов продолжал верить. Так складывалось, что я оправдывал его доверие.

Сила Федотова в том, что он всегда может найти нужные слова. Например, в трудной ситуации во время матча может повысить голос и тем самым взбодрить команду. Когда все складывается хорошо, он не добавляет ничего лишнего, старается держать темп, и команда это чувствует. Федотов — хороший психолог», — цитирует Sport24 Прохина.

Источник: https://sport24.ru/football/news-612745-prokhin-fedotov-glavnyy-trener-v-moyey-karyere-nikogda-ne-bylo-chtoby-on-sazhal-menya-za-oshibku
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Данила Прохин
Футбол
ФК Оренбург
ФК Сочи
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