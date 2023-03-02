Прохин — об отстранении российских клубов от еврокубков: «Чем победа в РПЛ не мотивация?»

Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался по поводу отстранения российских клубов и сборной от международных турниров.

«Надеюсь, всю мою футбольную карьеру мы в бане не будем. Рассчитываю, что в будущем у меня будет шанс поиграть в европейском клубе. А что касается нынешнего положения — не понимаю: нужно опустить руки и закончить с футболом? Чем победа в РПЛ не мотивация? Спросите у любого игрока — каждый хочет взять этот трофей, его не каждый день можно выиграть. Дополнительная мотивация для меня — попасть в сборную России. Кто-то говорит, что сборная не нужна. Но скажу за футболистов — каждый мечтает попасть в национальную команду своей страны. Это престиж. Я иду с этой целью с самого начала», — цитирует Sport24 Прохина.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под эгидами организаций.