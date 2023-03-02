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Сегодня, 12:22

Прохин заявил, что без легионеров легче играть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Данила Прохин считает, что массовый отъезд легионеров из клуба положительно сказался на микроклимате в команде.

«Сейчас легче, чем с легионерами. Когда команда полностью русскоязычная, коллектив не делится на группы. После игр мы часто собираемся все вместе — это сближает. В тренировочном процессе тоже стало проще — каждый понимает друг друга. Даня Глебов находит баланс между молодыми и более опытными ребятами. Он нас связывает», — приводит слова Прохина Sport24.

«Ростов» после 17 туров идет третьим в турнирной таблице РПЛ, на 7 очков отставая от «Зенита».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-futbolist-rostova-prokhin-bez-legionerov-legche-kogda-komanda-russkoyazychnaya-kollektiv-ne-delitsya-na-gruppy
Данила Прохин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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