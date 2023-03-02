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Сегодня, 10:47

Прохин заявил, что любой из ближайших конкурентов «Зенита» может зацепиться за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о доминировании «Зенита» в российском футболе.

«Мне непонятны разговоры о том, что «Зенит» побеждает чисто из-за денег. Это пишут люди, которые лежат на диване и далеки от футбола. У «Зенита» сильная команда, и победа над ними — всегда круто. Каждый из ближайших конкурентов «Зенита» сейчас может зацепиться за чемпионство. Валерию Георгиевичу Карпину не надо нам лишний раз ничего говорить и как-то настраивать — мы и так все понимаем. Наша работа на сборах должна дать результат», — приводит слова Прохина Sport24.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-prokhin-mne-neponyatny-razgovory-chto-zenit-pobezhdayet-chisto-iz-za-deneg-eto-pishut-lyudi-kotoryye-lezhat-na-divane
Данила Прохин
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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