Прохор Шаляпин: «Безопасность болельщиков должна быть на первом месте»

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о победе ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

«Никогда не являлся поклонником футбола, — сказал Шаляпин. — Вчерашний мой поход на «ВЭБ Арену» был вторым в жизни. Первый, кстати, тоже был на ЦСКА — ходил на матч с «Краснодаром». Потихонечку стал втягиваться, стало интересно наблюдать за спортивными матчами. Был приятно удивлен организованностью, безопасностью. Все очень четко организовано в плане прохода, турникетов, охраны. Все это имеет значение. Особенно сегодня мы должны понимать, что безопасность должна быть на первом месте у всех нас. После первого матча я пошел и оформил себе Fan ID. Не могу понять, почему кто-то негодует. Если человек добропорядочный, то никаких проблем не может с ним возникнуть. Стадион на 30 тысяч человек, все-таки, нужна определенная процедура, чтобы человек понимал — он в безопасности сам и скрывать ему нечего. Первое впечатление — погодные условия, в которых просто становиться жаль футболистов. В такое непогодное время они выходят на поле».

Шаляпин также отметил, что остался в восторге от домашнего стадиона ЦСКА.

«Игра прошла на одном дыхании! Я пришел болеть за ЦСКА — думал, что будет 3:2 в пользу московской команды. Но, как мы знаем, 4:0! Прекрасная компания, отличный матч. Я очень хорошо провел время. Сразу невероятные впечатления! Грандиозный стадион! Обидно, что трибуны были полупустые. Слышал, что болельщики против Fan ID. Я, хоть и новичок, но мне кажется — безопасность должна быть на первом месте. Это же делается для безопасности каждого болельщика. Не понимаю проблемы сходить в МФЦ, я потратил на это полчаса своего времени. Хочется, чтобы трибуны были полные, чтобы болельщики ходили. Ребята на поле выкладываются, игры интересные!» — добавил Шаляпин.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 32 очка, занимая пятое место в турнирной таблице.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.