Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:06

Прохор Шаляпин: «Безопасность болельщиков должна быть на первом месте»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о победе ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

«Никогда не являлся поклонником футбола, — сказал Шаляпин. — Вчерашний мой поход на «ВЭБ Арену» был вторым в жизни. Первый, кстати, тоже был на ЦСКА — ходил на матч с «Краснодаром». Потихонечку стал втягиваться, стало интересно наблюдать за спортивными матчами. Был приятно удивлен организованностью, безопасностью. Все очень четко организовано в плане прохода, турникетов, охраны. Все это имеет значение. Особенно сегодня мы должны понимать, что безопасность должна быть на первом месте у всех нас. После первого матча я пошел и оформил себе Fan ID. Не могу понять, почему кто-то негодует. Если человек добропорядочный, то никаких проблем не может с ним возникнуть. Стадион на 30 тысяч человек, все-таки, нужна определенная процедура, чтобы человек понимал — он в безопасности сам и скрывать ему нечего. Первое впечатление — погодные условия, в которых просто становиться жаль футболистов. В такое непогодное время они выходят на поле».

Шаляпин также отметил, что остался в восторге от домашнего стадиона ЦСКА.

«Игра прошла на одном дыхании! Я пришел болеть за ЦСКА — думал, что будет 3:2 в пользу московской команды. Но, как мы знаем, 4:0! Прекрасная компания, отличный матч. Я очень хорошо провел время. Сразу невероятные впечатления! Грандиозный стадион! Обидно, что трибуны были полупустые. Слышал, что болельщики против Fan ID. Я, хоть и новичок, но мне кажется — безопасность должна быть на первом месте. Это же делается для безопасности каждого болельщика. Не понимаю проблемы сходить в МФЦ, я потратил на это полчаса своего времени. Хочется, чтобы трибуны были полные, чтобы болельщики ходили. Ребята на поле выкладываются, игры интересные!» — добавил Шаляпин.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд и набрал 32 очка, занимая пятое место в турнирной таблице.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

ФК ЦСКА (Москва)
12
Читайте также
«Зенит» и «Спартак»: игры нервов
«Муж оказался не моим человеком». Роман звезды гимнастики с бобслеистом не выдержал испытания временем
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Live c Быстровым — в 20:00: турнир сборной в Азии, похожие победы «Зенита» и «Спартака»