Прокуратура Нидерландов запросила два года лишения свободы для Промеса

Прокуратура Нидерландов потребовало два года лишения свободы для нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает NOS.

По данным источника, обвинение считает, что 31-летний футболист виновен в нападении с отягчающими обстоятельствами на своего двоюродного брата на семейной вечеринке в 2020 году. В зале суда были прослушаны телефонные разговоры вскоре после инцидента, в которых Промес якобы признался, что хотел зарезать своего двоюродного брата.

Сообщается, что адвокат игрока заявил на суде, что, по его мнению, прослушиваемые телефонные разговоры не должны использоваться в качестве доказательства. Эти звонки были перехвачены в связи с другим уголовным расследованием, которое ведется в отношении футболиста. Оно связанно с контрабандой наркотиков.

Приговор, скорее всего, будет вынесен через две недели. Футболист отрицает свою вину.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года.