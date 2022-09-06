Прокурор запросил для Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы

Замоскворецкий суд Москвы 6 сентября продолжил слушания по делу бывшего генерального директора футбольной школы «Чертаново» Николая Ларина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Прокурор запросил для Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы. Об этом сам фукнционер заявил журналистам.

На прошлом заседании суд завершил допрос свидетелей защиты функционера. В поддержку подсудимого дали показания известные футболисты, воспитанники академии «Чертаново» и тренер Леонид Слуцкий.

Следствие считает, что функционер специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования.