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6 сентября, 20:12

Прокурор запросил для Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Замоскворецкий суд Москвы 6 сентября продолжил слушания по делу бывшего генерального директора футбольной школы «Чертаново» Николая Ларина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Прокурор запросил для Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы. Об этом сам фукнционер заявил журналистам.

На прошлом заседании суд завершил допрос свидетелей защиты функционера. В поддержку подсудимого дали показания известные футболисты, воспитанники академии «Чертаново» и тренер Леонид Слуцкий.

Следствие считает, что функционер специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования.

ФК Чертаново
Николай Ларин
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