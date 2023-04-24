Промес догнал Вагнера Лав и Азмуна в списке лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров

Нападающий «Спартака» Квинси Промес догнал Вагнера Лав и Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров среди легионеров за всю историю РПЛ.

31-летний голландец забил в матче против «Краснодара» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России