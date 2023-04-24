Промес догнал Вагнера Лав и Азмуна в списке лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров

Сегодня, 21:17
Нападающий «Спартака» Квинси Промес догнал Вагнера Лав и Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров среди легионеров за всю историю РПЛ.
31-летний голландец забил в матче против «Краснодара» (4:3) в 24-м туре РПЛ.
|
Игрок
|
Страна
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
Рубин, Ростов, Зенит
|
208
|
85
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи
|
350
|
76
|
Данни
|
Португалия
|
Динамо, Зенит
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
ЦСКА
|
108
|
66
|
Веллитон
|
Бразилия
|
Спартак
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
Зенит
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
Томь, Зенит, Рубин, Крылья Советов
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
Динамо
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
Спартак Вл/Алания, Жемчужина
|
150
|
50