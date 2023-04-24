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Сегодня, 21:17

Промес догнал Вагнера Лав и Азмуна в списке лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Бурдаков
Статистик
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес догнал Вагнера Лав и Сердара Азмуна в списке лучших бомбардиров среди легионеров за всю историю РПЛ.

31-летний голландец забил в матче против «Краснодара» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Команды

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

ЦСКА

169

85

Квинси Промес

Нидерланды

Спартак

169

85

Сердар Азмун

Иран

Рубин, Ростов, Зенит

208

85

Кристиан Нобоа

Эквадор

Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи

350

76

Данни

Португалия

Динамо, Зенит

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

ЦСКА

108

66

Веллитон

Бразилия

Спартак

104

57

Халк

Бразилия

Зенит

97

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

Томь, Зенит, Рубин, Крылья Советов

177

54

Кевин Кураньи

Германия

Динамо

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

Спартак Вл/Алания, Жемчужина

150

50
Вагнер Лав
Квинси Промес
Сердар Азмун
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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