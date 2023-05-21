Промес и Соболев повторили рекорд Веллитона и Алекса

21 мая, 20:00
В матче против ЦСКА (2:1) форвард «Спаратка» Квинси Промес забил 19-й и 20-й голы в нынешнем чемпионате. Всего на счету пары нападающих красно-белых Соболев-Промес уже 33 мяча в РПЛ-2022/23. Россиянин и голландец повторили рекорд результативности для атакующих дуэтов «Спартака», который в 2009 году установили бразильцы Веллитон и Алекс.
Лучшие дуэты бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Бомбардир
|
Матчи
|
Голы
|
Сумма голов
|
2009
|
Веллитон
|
28
|
21
|
33
|
Алекс
|
29
|
12
|
2022/23
|
Квинси Промес
|
25
|
20
|
33
|
Александр Соболев
|
26
|
13
|
1993
|
Владимир Бесчастных
|
29
|
18
|
32
|
Николай Писарев
|
33
|
14
|
1999
|
Андрей Тихонов
|
29
|
19
|
30
|
Егор Титов
|
29
|
11
|
1996
|
Андрей Тихонов
|
34
|
16
|
29
|
Валерий Кечинов
|
30
|
13
|
2020/21
|
Джордан Ларссон
|
29
|
15
|
29
|
Александр Соболев
|
22
|
14
|
2006
|
Роман Павлюченко
|
27
|
18
|
26
|
Егор Титов
|
25
|
8
|
2010
|
Веллитон
|
25
|
19
|
26
|
Ари
|
24
|
7
|
2015/16
|
Квинси Промес
|
30
|
18
|
26
|
Зе Луиш
|
24
|
8