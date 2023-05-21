Промес и Соболев повторили рекорд Веллитона и Алекса

В матче против ЦСКА (2:1) форвард «Спаратка» Квинси Промес забил 19-й и 20-й голы в нынешнем чемпионате. Всего на счету пары нападающих красно-белых Соболев-Промес уже 33 мяча в РПЛ-2022/23. Россиянин и голландец повторили рекорд результативности для атакующих дуэтов «Спартака», который в 2009 году установили бразильцы Веллитон и Алекс.

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