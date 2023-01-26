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Сегодня, 16:04

Промес может поехать на третий сбор «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес может поехать на третий сбор команды в Турции, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, несмотря на то что футболист пропустил первый сбор команды в ОАЭ и второй в Эмиратах, он может поехать на третий сбор команды в Турции, преодолев личные обстоятельства.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/u-promesa-est-shans-poehat-na-tretij-zimnij-sbor-spartaka/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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  • Jean4

    Все что осталось сделать Промесу, это полюбить алкоголь. И будет как Прокопенко в лучшие годы! =)

    26.01.2023

  • Штабсъ-комиссаръ

    Вполне возможно. Между турками и голландцами и так были натянутые отношения, а к тому же на днях, в Нидерландах, произошел инцидент с Кораном, после чего Турция вызвала голландского посла и предъявила претензии. В общем, дырку от бублика они получат, а не Шарапова))

    26.01.2023

  • Skorz

    Турки , удивительный народ ! Сами в НАТО , шведов туда не пускают , с нами дружат -немного , украинцев -поддерживают и т.д. Видимо , по Антохе , Спартак с турками договорился !-:)))

    26.01.2023

  • Корнелий Ш

    Эрдоган экстрадицию не соблюдает?

    26.01.2023

  • Александр Константинов

    давай братуха разруливай кайся и откупайся потому что Спартаку ты нужен

    26.01.2023

  • -философ-

    В минском Динамо, Александр Прокопенко мог без тренировок прийти к началу матча и сыграть лучше всех ( это при любви к алкоголю), если его выпускал на матч тренер. Думаю, что и Промес, при его таланте, сможет и с одним сбором команды быть лучшим на поле. Чего и желаю.

    26.01.2023

    • В «Химках» заявили, что в ближайшее время с клуба будет снят запрет на регистрацию футболистов

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