Промес может поехать на третий сбор «Спартака»

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес может поехать на третий сбор команды в Турции, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, несмотря на то что футболист пропустил первый сбор команды в ОАЭ и второй в Эмиратах, он может поехать на третий сбор команды в Турции, преодолев личные обстоятельства.
В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.
13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.
Jean4
Все что осталось сделать Промесу, это полюбить алкоголь. И будет как Прокопенко в лучшие годы! =)
26.01.2023
Штабсъ-комиссаръ
Вполне возможно. Между турками и голландцами и так были натянутые отношения, а к тому же на днях, в Нидерландах, произошел инцидент с Кораном, после чего Турция вызвала голландского посла и предъявила претензии. В общем, дырку от бублика они получат, а не Шарапова))
26.01.2023
Skorz
Турки , удивительный народ ! Сами в НАТО , шведов туда не пускают , с нами дружат -немного , украинцев -поддерживают и т.д. Видимо , по Антохе , Спартак с турками договорился !-:)))
26.01.2023
Корнелий Ш
Эрдоган экстрадицию не соблюдает?
26.01.2023
Александр Константинов
давай братуха разруливай кайся и откупайся потому что Спартаку ты нужен
26.01.2023
-философ-
В минском Динамо, Александр Прокопенко мог без тренировок прийти к началу матча и сыграть лучше всех ( это при любви к алкоголю), если его выпускал на матч тренер. Думаю, что и Промес, при его таланте, сможет и с одним сбором команды быть лучшим на поле. Чего и желаю.
26.01.2023