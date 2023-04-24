Промес на русском обратился к болельщикам после победы над «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес на русском языке обратился к болельщикам красно-белых после победы над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Привет, ребят! Я здесь! Победа! Давай, вперед «Спартак»!» — сказал форвард после матча.

В прошедшей встрече Промес отличился забитым голом, который стал последним в этой встрече и принес победу красно-белым.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.