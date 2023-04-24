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Сегодня, 21:20

Промес на русском обратился к болельщикам после победы над «Краснодаром»

Виталий Косик
Корреспондент
Футболист "Спартака" Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес на русском языке обратился к болельщикам красно-белых после победы над «Краснодаром» (4:3) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Привет, ребят! Я здесь! Победа! Давай, вперед «Спартак»!» — сказал форвард после матча.

В прошедшей встрече Промес отличился забитым голом, который стал последним в этой встрече и принес победу красно-белым.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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