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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о главном тренере команды Гильермо Абаскале и назвал лучший момент для его команды в сезоне-2022/23.
«Лучшее воспоминание в сезоне — гол Зиньковского в ворота ЦСКА. Для меня сезон можно считать хорошим только тогда, когда есть трофей. Это был неплохой сезон. Мы должны усердно работать, тогда в будущем мы вновь сможем завоевывать трофеи.
Гильермо Абаскаль — топ-тренер, это определенно. Лучшая игра сезона — последнее дерби с ЦСКА? Это был хороший матч, но не уверен, что лучший», — сказал Промес.
Также форвард поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов «Интер» — «Манчестер Сити».
«50 на 50. Это финал. Так что давайте посмотрим», — ответил футболист.
В воскресенье, 4 июня Промес получил награду от болельщиков по итогам сезона в РПЛ.