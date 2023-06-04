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Сегодня, 21:48

Промес: «Абаскаль — определенно топ-тренер. Лучший момент сезона — гол Зиньковского в матче с ЦСКА»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Квинси Промес и Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о главном тренере команды Гильермо Абаскале и назвал лучший момент для его команды в сезоне-2022/23.

«Лучшее воспоминание в сезоне — гол Зиньковского в ворота ЦСКА. Для меня сезон можно считать хорошим только тогда, когда есть трофей. Это был неплохой сезон. Мы должны усердно работать, тогда в будущем мы вновь сможем завоевывать трофеи.
Гильермо Абаскаль — топ-тренер, это определенно. Лучшая игра сезона — последнее дерби с ЦСКА? Это был хороший матч, но не уверен, что лучший», — сказал Промес.

Также форвард поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов «Интер» — «Манчестер Сити».

«50 на 50. Это финал. Так что давайте посмотрим», — ответил футболист.

В воскресенье, 4 июня Промес получил награду от болельщиков по итогам сезона в РПЛ.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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