Промес не приехал на медосмотр «Спартака»

Нападающий Квинси Промес не приехал на медосмотр «Спартака».

Ранее «СЭ» сообщал, что 31-летний футболист может пропустить первый сбор команды в ОАЭ по медицинским показателям.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач. В конце декабря нидерландский игрок выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.