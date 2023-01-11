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Сегодня, 12:36

Промес не приехал на медосмотр «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий Квинси Промес не приехал на медосмотр «Спартака».

Ранее «СЭ» сообщал, что 31-летний футболист может пропустить первый сбор команды в ОАЭ по медицинским показателям.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач. В конце декабря нидерландский игрок выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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