Сегодня, 12:36
Нападающий Квинси Промес не приехал на медосмотр «Спартака».
Ранее «СЭ» сообщал, что 31-летний футболист может пропустить первый сбор команды в ОАЭ по медицинским показателям.
В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач. В конце декабря нидерландский игрок выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.
С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.