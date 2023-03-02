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Сегодня, 15:54

Промес не явится на суд в Нидерланды 3 марта — иначе его арестуют

Виталий Косик
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес не приедет в Нидерланды на заседание суда, сообщает AD.nl.

В декабре 2020 года форвард красно-белых напал с ножом на родственника и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы.

3 марта состоится заседание суда по этому делу, но нидерландец не собирается на него приезжать. Сообщается, что в случае явки футболиста арестуют, что может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

«У него есть контрактные обязательства перед клубом. И мы не пришли к договоренности с обвинителями. Они хотят арестовать его сразу после приезда в Нидерланды. Как мы считаем, у нас есть возможность быстро доказать, что это несправедливо, но это риск, ведь Квинси может оказаться под арестом на долгое время. Как минимум на несколько недель. Тогда он не сможет выполнять обязательства перед «Спартаком», и это может привести к разрыву контракта», — приводит слова Юриста игрока AD.nl.

Показания в суде будет давать адвокат Промеса.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 25 матчей, забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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