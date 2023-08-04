Промес оценил старт сезона для «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал начало сезона для его команды.

«Конечно, стартовать с нескольких побед подряд — это всегда здорово. Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее, это точно. Само собой, мы всегда должны стремиться играть «на ноль». Но в последних матчах соперники забивали нам на последних минутах. Мы над этим работаем и рассчитываем в будущем чаще заканчивать матчи без пропущенных мячей», — сказал Промес в интервью пресс-службе красно-белых.

«Спартак» одержал три победы в трех стартовых матчах сезона. Команда Гильермо Абаскаля обыграла в РПЛ «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1) и одержала победу над «Краснодаром» в FONBET Кубке России (2:1).