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Сегодня, 18:39

Промес оценил старт сезона для «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал начало сезона для его команды.

«Конечно, стартовать с нескольких побед подряд — это всегда здорово. Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее, это точно. Само собой, мы всегда должны стремиться играть «на ноль». Но в последних матчах соперники забивали нам на последних минутах. Мы над этим работаем и рассчитываем в будущем чаще заканчивать матчи без пропущенных мячей», — сказал Промес в интервью пресс-службе красно-белых.

«Спартак» одержал три победы в трех стартовых матчах сезона. Команда Гильермо Абаскаля обыграла в РПЛ «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1) и одержала победу над «Краснодаром» в FONBET Кубке России (2:1).

Источник: Youtube-канал ФК «Спартак»
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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