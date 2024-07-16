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Сегодня, 11:18

Промес оставил загадочный пост с тремя эмодзи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес выложил в соцсетях два видео в футболке красно-белых.

На одном из видео футболист получает приз «СЭ» лучшему игроку России в 2022 году. Под обоими видео Промес прикрепил три эмодзи — скрещенные пальцы, сердце и песочные часы.

1 июля «Спартак» объявил о завершении контракта с 32-летним голландцем. В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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