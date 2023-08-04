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Сегодня, 19:11

Промес — о том, что обогнал Титова по голам за «Спартак»: «Шикарный игрок! Для меня это большая честь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о том, что обошел по голам за команду экс-полузащитника красно-белых Егора Титова.

«Очень уважаю его, как и Аленичева. Мы прекрасно ладили, когда вместе были в «Спартаке». И я видел много видео с фрагментами игры Титова. Шикарный игрок! Респект ему! Для меня большая честь обойти его по такому показателю. Но нужно помнить, сколько они сделали в прошлом, сколько трофеев выиграли. Помню об этом, и это дополнительно мотивирует меня сохранять высокий уровень. Они — часть наследия «Спартака». Так что для меня это большая честь», — сказал Промес в интервью пресс-службе красно-белых.

Промес забил свой 107-й гол за «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ прошлого сезона против ЦСКА (2:1). Егор Титов остановлися на 106 голах за команду.

Источник: Youtube-канал ФК «Спартак»
Егор Титов
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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