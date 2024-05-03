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Сегодня, 17:52

Промес по-прежнему содержится под стражей в Дубае и ждет рассмотрения дела об экстрадиции

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес по-прежнему содержится под стражей в центральной тюрьме «Аль-Авир» в Дубае, ожидая рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды, сообщает ТАСС.

Один из офицеров полиции Дубая, дежуривший на контрольно-пропускном пункте пенитенциарного учреждения, утверждает, что футболист до сих пор числится среди заключенных тюрьмы. По словам офицера, материалы дела Промеса изучает бюро Интерпола в Дубае.

Отмечается, что в процессе рассмотрения запроса об экстрадиции суд и следственные органы заново изучают материалы дела, чтобы установить законность обвинений и подтвердить факт преступления, совершенного в стране, которая требует выдачи осужденного. Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции ОАЭ.

Ранее футбольный агент из ОАЭ Хамад Анухи рассказал об условиях содержания Промеса в тюрьме «Аль-Авир».

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. 1 мая стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. На данный момент форвард ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды.

Источник: ТАСС
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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