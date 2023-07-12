Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на брата

Нападающий «Спартака» Квинси Промес подал апелляцию на решение суда по делу о нападении на двоюродного брата, сообщает РИА «Новости».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал на брата в результате ссоры во время домашней вечеринки. Футболист не посещал Нидерланды после приговора, поэтому он не взят под стражу.

В июле на странице 31-летнего нидерландца на портале Transfermarkt.com появилась информация, что форвард «отстранен спортивным судом от участия во всех турнирах». В «Спартаке» это опровергли.

В прошедшем сезоне Промес забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.