Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:44

Промес поделился эмоциями от завоевания награды «Золотой кабан»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитк «Спартака» Квинси Промес рассказал, что думает о награде «Золотой кабан», которую ему вручили сегодня, 13 октября.

«Этот момент очень много значит для меня. Это огромная честь для меня. Возможно, в ежедневной работе мы не успеваем подумать о том, как много это значит. Впереди у нас тяжелая игра в воскресенье. Но теперь я понимаю, что все тренировки привели меня к тому. Это прекрасная награда, она придаст мне новые силы и новые импульсы. Это мотивирует меня», — рассказал футболист.

Данная награда вручается лучшим футболистам сезона по версии болельщиков команды.

В минувшем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел за красно-белых 31 матч, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Промес помог «Спартаку» завоевать Кубок России-2022.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА накажет сборные за отказ играть с Косово. Что теперь делать Белоруссии
Скорая отказалась везти в больницу молодого хоккеиста: закончилось «оплаченное время»
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Колыванов считает, что Талалаеву будет непросто выбраться с «Торпедо» из нижней части таблицы

Талалаев рассказал о конфликте Промеса и игроков «Ахмата»