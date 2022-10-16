Промес получил желтую карточку за грубый фол на Виллиане и пропустит матч с «Химками»

Сегодня, 20:13
Нападающий «Спартака» Квинси Промес получил желтую карточку в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
На 9-й минуте нидерландец грубо нарушил правила на защитнике армейцев Виллиане. Главный судья встречи Сергей Карасев изначально не стал останавливать игру, но затем отправился смотреть повтор эпизода после вмешательства ВАР.
После просмотра повтора эпизода Карасев решил не удалять Промеса, а показал ему желтую карточку.
Предупреждение стало для футболиста четвертым в сезоне, он пропустит игру 14-го тура РПЛ против «Химок» из-за перебора желтых карточек.
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