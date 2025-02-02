Промес посетил товарищеский матч «Спартака» с «Астаной»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес посетил товарищеский матч красно-белых с «Астаной».

Игра проходит в Дубае. 33-летний футболист с сентября выступает за «Дубай Юнайтед» во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и спортивный директор Франсис Кахигао присутствовали на матче «Дубай Юнайтед» против «Масфута» (1:0), в котором Промес забил победный гол.

Боссы «Спартака» посмотрели игру Промеса. Квинси забил, показал ромб и сказал, что хочет обратно