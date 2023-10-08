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Сегодня, 19:53

Промес после гола в ворота ЦСКА пробежал через техническую зону армейцев и обнялся с Абаскалем

Алина Савинова
Квинси Промес вбегает в техническую зону ЦСКА.
Фото Скриншот трансляции
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Вингер «Спартака» Квинси Промес эмоционально отреагировал на свой гол на 39-й минуте матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

После того, как футболист отправил мяч в ворота соперника, он пробежал через техническую зону ЦСКА, которая была ближе к воротам, а затем обнялся с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Квинси прервал семиматчевую безголевую серию в чемпионате России.

Счет после первого тайма матча 1:1. Первый гол в игре забил полузащитник армейцев Милан Гайич на 31-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию дерби «Спартак» — ЦСКА.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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