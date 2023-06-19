Промес после новости о тюремном приговоре выложил фото со Стивеном Сигалом

Нападающий «Спартака» Квинси Промеса в своих соцсетях выложил фото с американским актером Стивеном Сигалом. На снимке футболист и актер стоят рядом друг с другом за столом.

Квинси Промес и Стивен Сигал. Фото Соцсети

Сегодня, 19 июня, стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.